Ярёменко: ВФВ неохотно идёт на санкции в отношении игроков

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Ярёменко поделился ожиданиями от отбора на мужской чемпионат мира, который пройдёт с 23 по 28 мая в Эстонии, а также рассказал о непростой ситуации с формированием состава национальной команды. В феврале главным тренером сборной России был утверждён Сергей Шляпников.

«Отбор на чемпионат мира — очень важное соревнование. Даже в случае неудачи в этой квалификации у нас будут и другие варианты отбора. Но это дополнительная трата сил и нервов. Поэтому надо решать задачу сразу, чтобы потом спокойно готовиться к другим стартам.

На молодых ребят нужно посмотреть в деле. Ведь играть в чемпионате России — это одно, а на международном уровне против сильных соперников и в переполненных залах — совсем другое.

После заявления Шляпникова пошли разговоры о том, что отказники будут считаться легионерами, но это не так. Здесь дело в том, что у тренеров сборной ограниченный выбор игроков. Судите сами: у нас есть 14 команд Суперлиги, в основном составе которых — семь человек, включая либеро. При этом по два места в команде отводится под легионеров. Вот и получается, что список кандидатов в сборную не так велик.

Ситуация с кадрами сложная, а если появляются отказники, то тренерам сборной придётся ещё труднее. Вот мы и ищем выход. Один из вариантов — если игрок не хочет выступать за сборную, но будет зарабатывать деньги в клубе, то санкций по отношению к нему не последует. Но такой волейболист будет снижать лимит легионеров в своём клубе — вместо двух можно будет заявить только одного. Впрочем, это не жёсткая позиция ВФВ, а один из вариантов. Мы вообще неохотно идём на санкции в отношении игроков. Да, список наказаний в регламенте есть — как некий инструмент. Но мы его практически не применяем", — цитируют Ярёменко «Известия».