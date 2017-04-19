Гамова: жёсткий лимит точно сыграл на пользу российским игрокам

Двукратная чемпионка мира, призёр Олимпийских игр по волейболу, 11-кратная чемпионка России, победительница Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира Екатерина Гамова, завершившая карьеру весной 2016 года, оценила кандидатов на звание лучшего игрока женской Суперлиги по итогам сезона и рассказала о своём отношении к лимиту на легионеров.

«Полагаю, приз достанется игроку из четвёрки сильнейших команд по итогам Суперлиги. Один из главных претендентов — столичная динамовка Наталия Гончарова, возможно, конкуренцию ей составит кто-то из легионеров. Хотя, если честно, в этом сезоне я не имею абсолютно полной картины о том, что происходило в чемпионате.

Лимит на легионеров? Не думаю, что сейчас этот вопрос столь же актуален, как лет пять назад, когда бюджеты наших клубов заметно превосходили финансовые возможности зарубежных коллективов. Жёсткий лимит точно сыграл на пользу российским игрокам. Правда, некоторые команды иногда заявляли третьего легионера исключительно на еврокубки. Ограничения нужно сохранить — два игрока, может быть всё-таки три, но точно не больше", — цитирует Гамову «Российская газета».