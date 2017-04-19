Винярски: я мечтал завершить карьеру в «Скре»

Чемпион мира 2014 года в составе сборной Польши, доигровщик «Скры» Михал Винярски признался, что очень рад завершить карьеру в составе команды из Белхатува. Нынешний сезон — последний в карьере 33-летнего волейболиста. В финале плей-офф чемпионата Польши «Скра» сыграет с «ЗАКСОЙ».

«Внутри я переживаю большие эмоции. Положительные всё же преобладают. Я мечтал завершить карьеру в «Скре». Здесь я выиграл свою первую золотую медаль, и хотелось бы попрощаться, завоевав ещё одну. Надеюсь, мы выиграем чемпионат Польши.

Я никогда не заглядывал вперёд. Вот и сейчас думаю лишь о предстоящей игре с «ЗАКСОЙ», — цитирует Винярского Sportowe Fakty.