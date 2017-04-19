Чередник: слова Николова — абсолютный бред и неправда, никто ему допинг не колол

Главный тренер красноярского «Енисея» Юрий Чередник прокомментировал слова болгарского игрока Николая Николова о том, что ему в сибирском клубе давали лекарства, содержащие запрещённые препараты.

«Слова Николова — абсолютный бред и неправда. Не знаю, почему он так сказал. Человек должен был играть, а вместо этого он искал причины, чтобы этого не делать. Наш спорт достаточно сложный, нет ни одной команды, у которой были все игроки здоровы. Однако они стараются, хотят играть, ищут способы для этого. А Николов сразу пошёл в отказ.

Есть разные причины, о которых не хотелось бы говорить, но главное — он просто не хотел играть, губить здоровье. Мы, русские, сделаны из другого материала. Я играл в Италии, там приходилось играть на обезболивающих. А у нас иностранцы позволяют себе вот так делать. Моё убеждение: никто Николову запрещённых препаратов не колол, у нас так не принято, как и в других командах", — рассказал Чередник корреспонденту «Чемпионата» Ивану Ковалёву.