Барболини: «Экзачибаши» продолжает тренироваться, чтобы достичь своих целей

Главный тренер турецкого «Экзачибаши» Массимо Барболини поделился ожиданиями от «Финала четырёх» женской Лиги чемпионов, в первом матче которого его команда сыграет с соотечественницами из «Вакифбанка».

«В этом сезоне мы провели очень много матчей в Лиге чемпионов и чемпионате Турции. Мы очень рады, что сыграем в „Финале четырёх“. Сейчас мы продолжаем тренироваться с большой дисциплиной и решимостью, чтобы достичь своих целей», — приводит слова Барболини официальный сайт Европейской конфедерации волейбола.