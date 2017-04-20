«Зенит» продлил контракты с Вербовым и Кротковым

Казанский «Зенит» объявил о продлении контрактов с двумя либеро – Алексеем Вербовым и Валентином Кротковым — до конца сезона-2017/18.

35-летний Вербов проводит в «Зените» пятый сезон. Он помог команде Владимира Алекно выиграть четыре чемпионата России, четыре Кубка страны и Лигу чемпионов. В нынешнем сезоне Алексей помогает тренерскому штабу и в ряде матчей руководил игрой «Зенита», сообщает официальный сайт клуба.

25-летний Кротков проводит дебютный сезон в «Зените». На его счету 30 матчей в составе казанской команды.