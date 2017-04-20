«Локомотив» вышел вперёд в серии с «НОВОЙ» в плей-офф мужской Суперлиги

Новосибирский «Локомотив» в первом матче плей-офф российской Суперлиги среди мужских команд обыграл новокуйбышевскую «НОВУ» со счётом 3:1 (25:17, 19:25, 25:19, 25:15). Второй матч серии до двух побед пройдёт на площадке «НОВЫ» 23 апреля.

Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. Плей-офф. Первый матч

«Локомотив» (Новосибирск) — «НОВА» (Новокуйбышевск) — 3:1 (25:17, 19:25, 25:19, 25:15)

Счёт в серии: 1-0.

Четыре победителя плей-офф квалифицируются в «Финал шести» чемпионата России, который пройдёт в Москве с 5 по 11 мая.