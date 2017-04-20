«ФАКЕЛ» победил «Урал» в первом матче серии за выход в «Финал шести» ЧР

Новоуренгойский «ФАКЕЛ» в первом матче серии плей-офф мужского чемпионата России за выход в «Финал шести» соревнований на своей площадке переиграл уфимский «Урал» со счётом 3:0. Вторая встреча пройдёт 23 апреля, а третья, в случае успеха команды Бориса Гребенникова, состоится 26 апреля.

«Финал шести» пройдёт с 5 по 11 мая в Москве.

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Плей-офф. Серия за выход в «Финал шести». Первый матч

«ФАКЕЛ» (Новый Уренгой) — «Урал» (Уфа) - 3:0 (25:15, 25:18, 26:24)

Счёт в серии: 1-0.