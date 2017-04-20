Константинов: после первого сета игроки «Локомотива» потеряли концентрацию

Главный тренер новосибирского «Локомотива» Пламен Константинов оценил игру своей команды в первом матче серии с новокуйбышевской «НОВОЙ» за выход в «Финал шести» мужской Суперлиги. «Железнодорожники» победили со счётом 3:1.

«Сегодня, кроме второй партии, мы сыграли хорошо. После уверенно выигранного первого сета потеряли концентрацию, в основном, на приеме. Отсюда начались наши проблемы, мы позволяли соперникам выигрывать брейковые мячи. В концовке партии пытались отыграться, но отрыв был уже слишком большой.

Конечно, сказалась нервозность, потому что эта первая игра плей-офф, тем более, перед своими болельщиками. В целом, я доволен результатом", — приводит слова Константинова официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.