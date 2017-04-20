Спиридонов включён в расширенный состав сборной России на Мировую лигу

Тренерский штаб мужской сборной России определился с расширенным составом команды для участия в Мировой лиге в сезоне 2017 года. На этапе в Сургуте, который пройдёт с 2 по 4 июня, россияне сыграют со сборными Аргентины, Франции и Болгарии.

Мужчины. Мировая лига. Расширенный состав сборной России.

Связующие: Сергей Антипкин, Павел Панков, Дмитрий Ковалев;

Диагональные: Константин Бакун, Максим Жигалов, Александр Чефранов, Александр Кимеров;

Доигровщики: Алексей Спиридонов, Дмитрий Волков, Дмитрий Ильиных, Денис Бирюков, Егор Феоктистов, Егор Клюка;

Центральные блокирующие: Ильяс Куркаев, Вадим Лихошерстов, Илья Власов, Дмитрий Щербинин, Игорь Филиппов;

Либеро: Валентин Кротков, Артем Зеленков, Роман Мартынюк.