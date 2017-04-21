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Плачи: мне понравился третий сет — команды шли очко в очко

21 апреля 2017, пятница. 00:57. Волейбол

Главный тренер новоуренгойского «ФАКЕЛА» Камилло Плачи поделился впечатлениями от победы своей команды над «Уралом» со счётом 3:0 в первом матче плей-офф Суперлиги.

«Мне понравился третий сет: команды шли очко в очко, команды боролись за каждый мяч. Тренер соперников сделал замены, и это изменило рисунок их игры. Но это нормально, когда сначала одна команда показывает хороший волейбол, потом другая.

Что касается планера Колодинского, то я не люблю, когда игрок рискует, выдаёт эйс, а уже на следующей подаче ошибается. Нужно подавать надёжнее, чтобы затем была тактическая работа всей команды. Ведь помимо подачи есть ещё блок и защита. Я за командную игру», — приводит слова Плачи официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.

Источник: Всероссийская федерация волейбола Сообщить об ошибке
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МВК Урал МВК ФАКЕЛ
Новости. Волейбол
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