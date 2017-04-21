Николов: моё объяснение того, почему я покинул «Енисей», неверно истолковано

Болгарский центральный блокирующий Николай Николов заявил, что его ответ на вопрос о том, почему он покинул красноярский «Енисей», был неправильно понят. Игрок на самом деле не хотел обвинять клуб в лечении препаратами, содержащими запрещённые вещества.

«Последние два дня были напряжёнными и для меня, и для „Енисея“. Я хочу прояснить ситуацию. Вот тот ответ, который я в действительности хотел дать на вопрос о том, почему покинул клуб.

Я ушёл, потому что мне не нравился режим тренировок, а также то, как медицинский персонал обращался с травмированными игроками. В моём случае мне назначили лечение, которое не казалось мне правильным в долгосрочной перспективе, так как травма могла повториться. Никто не предъявлял мне ультиматумов, никто не заставлял меня делать то, чего я не хотел. Мои слова были неправильно истолкованы, это ужасное недоразумение!» — приводит слова Николова World of Volley.

Чередник: слова Николова — абсолютный бред и неправда, никто ему допинг не колол