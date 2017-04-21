Ярёменко: участие Полетаева в матчах сборной под вопросом

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Ярёменко сообщил, что диагональный «Кузбасса» Виктор Полетаев может не сыграть за сборную России летом. Лучшим бомбардир чемпионата России испытывает проблемы со здоровьем.

«У Полетаева проблемы со здоровьем, он сейчас не играет. Врачи „Кузбасса“ порекомендовали ему отдых на протяжении полутора-трех месяцев, так что его участие в матчах сборной под вопросом. В расширенном составе не будет Тетюхина, но не потому что тренеры этого не хотят, а по просьбе Сергея», — приводит слова Ярёменко «Р-Спорт».