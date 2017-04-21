Плачи: мне понравился третий сет матча с «Уралом», была борьба за каждый мяч

Главный тренер новоуренгойского «ФАКЕЛА» Камилло Плачи прокомментировал победу над уфимским «Уралом» в первом матче плей-офф мужской Суперлиги со счётом 3:0 (25:15, 25:18, 26:24).

«Мне понравился третий сет – команды шли очко в очко, боролись за каждый мяч. Тренер соперников сделал замены, и это изменило рисунок их игры. Но это нормально, когда сначала одна команда показывает хороший волейбол, потом другая.

Колодинский больше выполнял планер, а не силовые подачи? Я не люблю, когда игрок рискует, выдает эйс, а уже на следующей подаче ошибается. Нужно подавать надёжнее, чтобы затем была тактическая работа всей команды. Ведь помимо подачи есть ещё блок и защита. Я за командную игру", — цитирует Плачи официальный сайт ВФВ.