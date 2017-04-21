Кротков: нужно доказывать свою готовность играть и давать результат

Либеро «Зенита» Валентин Кротков прокомментировал своё включение в заявку сборной России на Мировую лигу—2017 и продление контракта с казанским клубом.

«Включение в заявку на Мировую лигу большим сюрпризом не стало, потому что разговоры о привлечении в сборную уже ходили. Конечно, я рад. Всегда мечтал сыграть за сборную России, это большая честь.

Среди конкурентов Роман Мартынюк и Артём Зеленков? Хорошие ребята. Думаю, у всех одинаковые шансы. Кто лучше себя проявит в тренировочном процессе и сможет принести сборной больше пользы, тот и будет играть.

Изменится ли моя роль в «Зените» на следующий сезон? Владимир Романович говорил, что намерен давать мне больше игровой практики. Но опять-таки, это в большей степени зависит от меня – просто так в состав никто не поставит. Нужно доказывать свою готовность играть и давать результат. Мне кажется, что за этот сезон мне удалось подтянуть технику. Мы много работали с Алексеем Вербовым, я узнал много разных тонкостей», – приводит слова Кроткова «Спорт Бизнес Online».