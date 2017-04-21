Вербов: мне не предложили возглавить какую-либо из команд, поэтому буду игроком

В будущем сезоне либеро казанского «Зенита» Алексей Вербов не будет являться играющим тренером команды.

«Я очень амбициозен и готов был рискнуть. Но, к сожалению, мне не поступило предложений возглавить какую-либо из команд, поэтому сейчас можно сказать, что в будущем сезоне я не буду тренировать. Пока я остаюсь игроком, и больше не будет никаких экспериментов. Мы заканчиваем, поскольку никакого смысла я уже не вижу. Мне казалось, что это могло быть какой-то ступенькой, мы разговаривали с Владимиром Алекно. Сама идея была немного авантюрной, поэтому на следующий год я останусь в команде игроком, и мы не будем делать каких-то экспериментов. Потому что сейчас это не нужно ни мне, ни команде. Это была авантюра, Владимир Алекно пошел мне навстречу. К сожалению, идея не сработала, ничего не получилось. Но у меня еще есть возможность играть. Как появится возможность стать полноценным главным тренером, я готов закончить игровую карьеру. Пока такой возможности нет.

Я провёл около 30 тренировок, 11 матчей, несколько десятков собраний, но всё это нужно умножить надвое в плане опыта, поскольку я провёл эти тренировки и игры с «Зенитом». Каждое слово и каждая фраза, произнесённая здесь, с этими топ-игроками, которые понимают в волейболе не меньше тебя, очень важны. Многие говорят, что в тренерской работе с «Зенитом» нет ничего сложного, что любой, например, может выйти, сесть на тренерское место, и результат вряд ли поменяется. Но опыт от проведённых собраний и тренировок для меня неоценим. На данный момент мне этого достаточно», – приводит слова Вербова «Татар-информ».