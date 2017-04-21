Гончарова: в «Финале четырёх» большую роль играет команда, её общая игра

22 апреля волейболистки московского «Динамо» матчем с «Имоко Воллей» (Конельяно) начинают в Италии выступление в «Финале четырёх» Лиги чемпионов. Ожиданиями от турнира поделилась диагональная бело-голубых Наталия Гончарова.

«Мы счастливы, что попали в «Финал четырёх» Лиги чемпионов, уже много лет нам не удавалось побороться за титул. Это прогресс для нас в спортивном плане, и мы едем в Тревизо не просто так, а хотим сражаться за победу. Знаем, как играет итальянская команда: это быстрый волейбол, где никто не даст нам шансов ошибаться и нужно будет бороться за каждый мяч. Нас сложно удивить, с нами играют и быстро, и высоко, главное — чтобы мы показывали уверенную игру и не допускали того, что было в первом финальном матче чемпионата России против Казани.

В турецких командах тоже собраны высококлассные игроки, а сами команды уже не первый год выступают в финалах Лиги чемпионов. Но всё же в такого рода финалах играет большую роль, как смогут себя проявить не отдельно взятые игроки, а именно команда, её общая игра», — приводит слова Гончаровой пресс-служба «Динамо».