Ортолани: сыграть дома «Финал четырёх» ЛЧ – это настоящая привилегия

Капитан команды «Имоко Воллей» (Конельяно) доигровщица Серена Ортолани поделилась ожиданиями от предстоящего «Финала четырёх» женской волейбольной Лиги чемпионов, в стартовом матче которого хозяевам предстоит сыграть против волейболисток московского «Динамо».

«Я должна поблагодарить руководство клуба за возможность, которую они нам предоставили – сыграть дома «Финал четырёх» Лиги чемпионов. Это настоящая привилегия для нас. Это впервые произойдёт в моей игровой карьере и станет потрясающим опытом с эмоциональной точки зрения. Мы ожидаем сыграть при заполненных трибунах, что придаст нам дополнительной энергии, и мы постараемся использовать это как преимущество. «Финал четырёх» станет исключительным праздником, который представит лучших в мире волейболисток. Я очень надеюсь, что придёт много людей увидеть зрелище, которое никто не должен пропустить», — приводит слова Ортолани пресс-служба «Динамо».