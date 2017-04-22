Уколова и Барсук проиграли в 1/4 финала турнира по пляжному волейболу в Китае

Россиянки Евгения Уколова и Анастасия Барсук дошли до четвертьфинала турнира Мирового тура категории «три звезды» по пляжному волейболу в Сямыне, где уступили бразильянкам Марии Антонелли и Кэрол Орте. Ещё один российский дуэт Ольга Мотрич и Надежда Макрогузова проиграли в 1/8 финала.

Пляжный волейбол. Мировой тур. Турнир «три звезды». Сямынь, Китай

Женщины



1/8 финала

Е. Уколова/А. Барсук (Россия) — К. Боргер/М. Козух (Германия) — 2:1 (14:21, 21:18, 15:9)

О. Мотрич/Н. Макрогузова (Россия) — Барбара/Фернанда (Бразилия) — 1:2 (23:21, 13:21, 7:15).

1/4 финала

Е. Уколова/А. Барсук (Россия) — М. Антонелли/К. Орта (Бразилия) — 0:2 (18:21, 22:24).

