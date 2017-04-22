Скончался директор красноярского «Енисея» Эдуард Носков

В субботу, 22 апреля, ушёл из жизни директор красноярского «Енисея» Эдуард Носков, сообщает официальный сайт Всероссийской Федерации волейбола. Ему было 40 лет. По данным Sibnovosti, Носков умер во время баскетбольного матча. Точная причина смерти пока неизвестна.

Эдуард Носков в 1990-2000-е годы защищал цвета красноярского «Дорожника» на позиции доигровщика. В 1997–2002 годах он был капитаном команды. В 1999 году Носков в составе «Дорожника» выиграл Кубок Сибири и Дальнего Востока. В 2010 году он стал директором «Енисея».

«Чемпионат» выражает соболезнования родным и близким Эдуарда Александровича.