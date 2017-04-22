Полетаев: если в «Зените» были сплошь звёзды, то в «Кузбассе» все равны

Диагональный кемеровского «Кузбасса» Виктор Полетаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Льву Россошику рассказал, что его всё утраивает в сибирском клубе.

«Мне кажется, что всё случилось как раз вовремя. Позже было бы хуже. Раньше? Не уверен. Наверное, правильно, что именно с этого сезона я стал игроком стартового состава и имел хорошую практику в отличном клубе. И спасибо Владимиру Алекно, что пошёл на такой шаг.

Мне всё здесь нравится. Коллектив дружный, сплочённый. С тренерами полный контакт — и с Туомасом (Саммелвуо — главный тренер. — Прим. «Чемпионата»), и с Николой (Джолито — старший тренер. — Прим. «Чемпионата»). И успешное, как мне кажется, выступление в сезоне добыто благодаря командному духу. Если в «Зените» были сплошь звёзды, то в «Кузбассе» никто не выделяется, все равны", — рассказал Полетаев.