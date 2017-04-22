Волейболисты московского «Динамо» готовятся к «Финалу шести» ЧР в Анапе

Волейболисты и тренерский штаб московского «Динамо» продолжают подготовку к «Финалу шести» чемпионата России. Накануне спортсмены отправились на базу в Анапу, где проведут тренировочный сбор с 21 по 30 апреля, сообщает пресс-служба бело-голубых.

Решающие матчи мужского чемпионата России 2017 года в Суперлиге с участием шести сильнейших команд страны пройдут в столичном Дворце спорта «Динамо» (ул. Лавочкина, д. 32) с 6 по 11 мая.

По итогам предварительного этапа известны два участника «Финала шести» — «Динамо» (Москва) и «Зенит» (Казань). Ещё четырёх финалистов определят матчи плей-офф. Вторые матчи серий до двух побед пройдут в всех парах 23 апреля.