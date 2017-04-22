Капитан сборной РФ U19: в ходе игры с Польшей мы объединились в команду

Волейболисты сборной России прокомментировали победу над командой Польши в стартовом матче чемпионата Европы U19 в Венгрии (3:2).

«Начало матча складывалось очень сложно для нас, но в ходе игры мы становились всё сильнее и сильнее, и в итоге мы смогли объединиться, сыграть как команда и победить», — приводит слова капитана сборной России Станислава Антонова пресс-служба турнира.

Это была очень сложная игра. Перед нами стояла трудная задача, но мы выполнили то, о чём просил нас тренер, и смогли обыграть соперника», — добавил Максим Сапожков, признанный лучшим игроком матча.