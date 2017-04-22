Московское «Динамо» не сумело выйти в финал женской Лиги чемпионов

Волейболистки московского «Динамо» в полуфинальном матче «Финала четырёх» женской Лиги чемпионов в четырёх партиях уступили хозяйкам площадки из итальянского «Конельяно» со счётом 1:3. Самой результативной в составе москвичек стала Яна Щербань, набравшая 19 очков, 3 из них эйсами. Ирина Фетисова поставила четыре результативных блока.

Проиграв два стартовых сета, бело-голубые перехватили инициативу и уверенно выиграли третью партию. Четвёртый сет тоже проходил с преимуществом «Динамо», но в концовке «Конельяно» выровнял игру и вырвал победу.

За бронзу «Динамо» сыграет с командой Татьяны Кошелевой – турецким «Экзачибаши». Титул разыграют «Конельяно» и «Вакифбанк».

Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. «Финал четырёх». Полуфинал

«Динамо» (Москва) – «Конельяно» (Италия) — 1:3 (18:25, 15:25, 25:15, 25:27).