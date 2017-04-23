Ноздрин: было понятно, что «плясать» от поляков нельзя

Главный тренер мужской юниорской сборной России Андрей Ноздрин прокомментировал победу своих подопечных на тай-брейке над сборной Польши в первом матче чемпионата Европы U-19, который проходит в Дьёре.

«Первый матч на любом турнире — всегда нервный. Сегодня было понятно, что «плясать» от соперника нельзя, нужно показывать свою игру. Очень серьёзно настраивались на эту встречу. Потому что Польша — наш принципиальный соперник, мы дважды терпели поражение от этой команды в чемпионатах Восточной Европы. Ещё до игры было понятно — ожидается очень нервное сражение. Поэтому постарались максимально уменьшить количество собственных ошибок. Но нервозность всё равно сказывалась. Надеюсь, она уже к следующему матчу исчезнет, а наши доигровщики смогут выйти на свой привычный уровень.

За счёт чего удалось спасти пятый сет? Прежде всего, за счёт командной дисциплины, четкой игры на блоке, в защите, подач в нужного принимающего соперника. То, что нужно было делать на протяжении всей игры, у нас, к сожалению, получалось эпизодически. Но сработало в самый нужный момент! Благо, и на подаче мы не ошиблись сразу после тайм-аута, и сработали групповым блоком. Это принесло нам выравнивание в счёте. Ну а дальше занервничали уже поляки, ошиблись, и мы довели дело до победы.

Вообще, если сравнивать нашу сборную и Польшу, то здесь сильно отличается алгоритм подготовки. В нашей команде игроки географически разбросаны по всей большой стране, вместе мы собираемся за 3-4 микроцикла до старта соревнований, много времени уходит на то, чтобы всех отсмотреть и определиться с боевым составом. Поляки почти весь сезон сидят на базе в Спале и планомерно готовятся. Но я ни в коем случае не жалуюсь, это объективная реальность», — приводит слова Ноздрина официальный сайт ВФВ.