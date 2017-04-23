«Газпром-Югра» сравнял счёт в серии плей-офф ЧР по волейболу с «Кузбассом»

«Газпром-Югра» на своей площадке в четырёх партиях обыграл «Кузбасс» во втором матче плей-офф за выход в «Финал шести» чемпионата России по волейболу и сравнял счёт в серии – 1-1. Первый матч в Кемерово завершился победой «Кузбасса» в трёх партиях.

На предварительном этапе «Кузбасс» занял пятое место, а «Газпром-Югра» — восьмое. Оба матча регулярного чемпионата остались за «Кузбассом».

Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. Суперлига. Плей-офф. Второй матч

«Газпром-Югра» (Сургут) – «Кузбасс» (Кемерово) — 3:1 (25:23, 19:25, 25:19, 25:21).

Первый матч – 0:3.