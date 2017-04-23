«Локомотив» и «ФАКЕЛ» вышли в «Финал шести» чемпионата России по волейболу. Во вторых матчах серий плей-офф до двух побед команды на выезде обыграли своих соперников. Новосибирцы в четырёх партиях одолели «НОВУ», а «ФАКЕЛ» в трёх сетах взял верх над «Уралом». С такими же результатами завершились и первые матчи в этих парах.

Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. Суперлига. Плей-офф. Вторые матчи

«НОВА» (Новокуйбышевск) – «Локомотив» (Новосибирск) – 1:3 (26:24, 14:25, 20:25, 18:25).

Первый матч – 1:3.

«Урал» (Уфа) – «ФАКЕЛ» (Новый Уренгой) — 0:3 (16:25, 18:25, 15:25).

Первый матч – 0:3.