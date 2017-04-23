Сборная России одержала вторую победу на ЧЕ U19 по волейболу

В матче второго тура группового этапа чемпионата Европы U19 по волейболу среди мужчин сборная России в трёх партиях нанесла поражение команде Бельгии.

Лучшим игроком матча решением оргкомитета был назван капитан россиян Станислав Антонов, принесший команде 10 очков. На счету диагонального Максима Сапожкова 11 очков, а самым результативным в российской команде стал доигровщик Владислав Спиридонов, набравший 16 очков.

Россияне одержали вторую победу на чемпионате Европы. В следующем матче в группе 24 апреля подопечные Андрея Ноздрина сыграют с Италией.

Волейбол. Чемпионат Европы U19. Группа I. Второй тур. Дьер, Венгрия

Россия – Бельгия – 3:0 (25:20, 25:19, 25:22).