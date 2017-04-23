Жбанков: в матче с «Кузбассом» паритет во всём – в эйсах и на блоке

Старший тренер команды «Газпром-Югра» Руслан Жбанков прокомментировал победу над «Кузбассом» во втором матче плей-офф за выход в «Финал шести», которая позволила команде сравнять счёт в серии.

«В первую очередь хотелось бы отметить характер ребят. Молодцы, после такого сложного первого матча собрались и выдали сегодня достаточно неплохую игру. Задача сегодня была одна – справиться с приёмом. Нам это удалось, вообще был паритет во всём – в эйсах и на блоке, абсолютно равная игра. Мы разве что сыграли чуть получше в нападении, особенно на доигровочных мячах. Молодцы ребята, выдержали, честь им и хвала.

Хватит ли сил, эмоциональных и физических, на Кемерово? Хватит и сил, и настроя. Завтра улетаем, ребятам дадим отдохнуть. Тут ничего особенного в подготовке уже не придумаешь, через два дня игра», — приводит слова Жбанкова пресс-служба команды.