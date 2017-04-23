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«Вакифбанк» в третий раз выиграл волейбольную Лигу чемпионов

23 апреля 2017, воскресенье. 21:13. Волейбол

В финальном матче «Финала четырех» женской волейбольной Лиги чемпионов турецкий «Вакифбанк» в трёх партиях обыграл хозяек площадки из итальянского «Конельяно» со счётом 3:0. Самым результативным игроком матча стала китайская доигровщица «Вакифбанка» Жу Тинг, набравшая 22 очка, 3 из которых на блоке.

«Вакифбанк» выиграл Лигу чемпионов в третий раз в своей истории. Ранее турецкие волейболистки побеждали в 2011 и 2013 годах.

В матче за третье место волейболистки московского «Динамо» проиграли турецкому «Экзачибаши» со счётом 1:3.

Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. «Финал четырёх». Финал

«Конельяно» (Италия) — «Вакифбанк» (Турция) – 0:3 (19:25, 13:25, 23:25).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Волейбол
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