Саммелвуо: «Газпром-Югра» отлично играет дома, как и должно быть

Главный тренер «Кузбасса» Туомас Саммелвуо прокомментировал гостевое поражение от команды «Газпром-Югра» (1:3) во втором матче серии плей-офф за выход в «Финал шести» чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги.

«Наш соперник отлично играет дома, как и должно быть. Подача и прием – мы не выиграли эти элементы, как в первом матче. Они очень хорошо подавали, принимали, и атака была у соперника чуть лучше, чем у нас. Потом, всегда бывают такие маленькие эпизоды, невзятые доигровки…

Но мы теперь будем играть дома и смотрим дальше. Сегодня все ребята отдали, что могли, и мы с уверенностью смотрим в будущее. Конечно, мы хотели выиграть сегодня, но не получилось, наши соперники тоже большие молодцы», — приводит слова Саммелвуо пресс-служба ВФВ.