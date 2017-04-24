Хабибуллин: победит тот, у кого окажется более стойкий характер

Главный тренер команды «Газпром-Югра» Рафаэль Хабибуллин прокомментировал домашнюю победу над «Кузбассом» (3:1) во втором матче серии плей-офф за выход в «Финал шести» чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги.

«Изначально было понятно, что у нас с «Кузбассом» будет два шанса. Первая попытка не удалась, 26-го будет вторая. Что тут еще можно сказать? Надо не говорить, а делать. Всё в наших руках. Победит тот, у кого окажется более стойкий характер», — приводит слова Хабибуллина пресс-служба ВФВ.