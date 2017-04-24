Панченко: «Динамо» бездарно выступило в «Финале четырёх» Лиги чемпионов

Главный тренер московского «Динамо» Юрий Панченко выразил разочарование от выступления своей команды в «Финале четырёх» женской Лиги чемпионов. В полуфинале бело-голубые уступили итальянскому «Конельяно», а во втсрече за третье место проиграли турецкому «Экзачибаши».

«Мы выступили бездарно. Мы ехали сюда не для того, чтобы проиграть, а чтобы показать, что мы команда действительно уровня финала Лиги чемпионов», — приводит слова Панченко официальный сайт «Динамо».

В финале турецкий «Вакифбанк» победил «Конельяно».