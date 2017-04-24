«Енисей» вышел вперёд в серии за бронзу ЧР с «Уралочкой-НТМК»

В третьем матче серии за бронзовые медали чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги красноярский «Енисей» на своей площадке на тай-брейке обыграл «Уралочку-НТМК» и вышел вперёд в серии до трёх побед – 2-1.

Первый матч на площадке «Уралочки» волейболистки «Енисея» выиграли в четырёх партиях (3:1), но вторая встреча осталась за хозяйками площадки, cравнявшими счёт в серии после победы на тай-брейке (3:2).

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«Енисей» (Красноярск) — «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) — 3:2 (23:25, 25:21, 33:31, 21:25, 15:13).

Счёт в серии – 2:1.