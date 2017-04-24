Панченко: нападение «Динамо» не справлялось с нагрузкой в «Финале четырёх» ЛЧ

Главный тренер московского «Динамо» Юрий Панченко прокомментировал неудачное выступление бело-голубых в «Финале четырёх» женской Лиги чемпионов, который прошёл в Италии. «Динамо» завершило соревнования на четвертом месте, уступив турецкому «Экзачибаши». Но началось всё с поражения в полуфинале от итальянского «Конельяно», в матче с которым бело-голубые поначалу выглядели ошарашенными и после матча жаловались на короткую подачу хозяек площадки.

«В команде же профессиональные игроки играют? Значит, надо было шаг вперед сделать и принять укороченную подачу. А не пропускать десять мячей, а потом браться за игру. Установки команда, к сожалению, не выполняла.

Мы же готовились к этим играм! Мы приезжали в Италию не на прогулку! В таком матче надо было начинать играть с первых минут. Как бы ни болела голова, как бы кто себя не чувствовал… Приехали — играем! Как бы зал не болел, и все прочее. Мы знали, что едем играть с итальянской командой — хозяйкой финала. И это значило, что все будут болеть против нас. Для них — это была основная игра. В итоге, потом же мы смогли навалиться и выровнять игру? Конкретно в четвертом сете не хватило везения. Тот мяч сумасшедший. А если говорить, чего нам не хватило во всех играх — много атак не добивали. Нападение не справлялось с нагрузкой. Даже те мячи, которые поднимаются в защите, мы не добивали. Собственно, не зарабатывали очки.

И второй матч, конечно, был важен! Это профессиональный волейбол! Эти команды приехали для того, чтобы попасть в Финал, и на второй матч надо было настраиваться так же, как и на первый. Но опять нам чего-то не хватило, наверное, уверенности. Теперь нас ждут не менее ответственные игры в Казани. Надо восстанавливаться и настраиваться на них. Это наш ДОЛГ — выходить и играть! Не надо жалеть себя!» — приводит слова Панченко пресс-служба «Динамо».