Кошкин: в четвёртом матче победит тот, у кого осталось больше сил

И.о. главного тренера «Енисея» Александр Кошкин прокомментировал домашнюю победу над «Уралочкой-НТМК» в третьем матче серии за третье место чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги. Счёт в серии до трёх побед стал 2:1 в пользу «Енисея».

«Очень важная для нас победа в такое непростое время. Сегодня девчонки доказали, что они крепки духом. Очень сложная атмосфера была перед матчем, но они показали характер.

Были большие перепады в игре. То ведём 5-6 очков, то в одной расстановке теряем их. Рано расслабились в третьей партии, в одной расстановке задёргались, и «Уралочка» поняла, что может нас догнать… Завтра победит тот, кто физически лучше готов, у кого останется больше сил», — приводит слова Кошкина пресс-служба «Енисея».

Четвёртый матч серии за бронзовые медали пройдёт 25 апреля в Красноярске.