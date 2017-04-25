«Енисей» завоевал бронзовые медали ЧР по волейболу среди женщин

Красноярский «Енисей» завоевал бронзовые медали чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги в сезоне-2016/17. В серии за третье место «Енисей» в четырёх матчах обыграл «Уралочку-НТМК» со счётом 3-1.

В заключительном, четвёртом матче красноярские волейболистки одержали победу на своей площадке, выиграв у «Уралочки» на тай-брейке.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. Серия за третье место. Четвёртый матч

«Енисей» (Красноярск) – «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) — 3:2 (25:27, 14:25, 25:23, 25:20, 15:13).

Счёт в серии – 3-1.