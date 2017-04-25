Кошелева: приеду в сборную России на квалификацию ЧМ-2018

Доигровщица сборной России и турецкого «Экзачибаши» Татьяна Кошелева рассказала, почему пропускает Гран-при и когда присоединится к национальной команде.

«Мне лично отдых нужен. Хочу восстановиться. В первую очередь – эмоционально. Нужно привести себя в порядок и снова прийти в сборную с большим желанием. Владимир Иванович услышал меня и Наташу Гончарову, и я благодарна ему за это.

После клубного сезона я приеду в сборную, нам предстоит квалификация на чемпионат мира—2018. Это важный турнир. Нам нужно отбираться напрямую. Там, думаю, подробнее поговорим с тренером и по поводу будущего. А потом – со спокойной душой на отдых.

Владимир Иванович Кузюткин может сделать хорошую команду. Он умеет вселять уверенность в молодых игроков. Я сама через это проходила. И он человек с большой душой, который очень любит своё дело. Считаю, с ним должно всё получиться», — приводит слова Кошелевой «Спорт-экспресс».