Кошкин: безумно счастлив за девчонок из «Енисея», они проделали огромный путь

И.о. главного тренера «Енисея» Александр Кошкин прокомментировал победу своей команды над «Уралочкой-НТМК» в серии за третье место чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги (3:1), благодаря которой красноярская команда впервые завоевала бронзовые медали национального первенства.

«Я безумно счастлив, счастлив за девчонок. Они проделали огромный путь. Только мы внутри коллектива знаем, чего нам это стоило. Начали очень плохо, но за счёт характера, который мы показывали весь сезон, мы переломили ход игры.

Мы в этом году как-то перевернули отношение к женскому волейболу. Нас стали больше поддерживать. Спасибо всем нашим болельщикам, это наша общая победа!

Что сказал девушкам при счёте 0:2 по партиям? Не смотреть на счёт, просто третья партия, 0:0, всё сначала начинается. Нам нужно было брать три партии, у нас не было права на ошибку», — приводит слова Кошкина пресс-служба «Енисея».