Барбьеро: сборная России U19 показала профессиональный волейбол высокого уровня

Главный тренер сборной Италии U19 Марко Барбьеро поделился впечатлениями после поражения от россиян в матче группового этапа чемпионата Европы в Венгрии со счётом 0:3 (17:25, 25:27, 17:25).

«Сборная России — очень сильная команда. Она провела прекрасный матч и продемонстрировала профессиональный волейбол высокого уровня», — приводит слова Барбьеро официальный сайт Европейской конфедерации волейбола.

26 апреля подопечные Андрея Ноздрина сыграют с командой Венгрии, а итальянцы встретятся с бельгийцами.