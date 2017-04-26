Кошелева: из-за того что не играю в «Экзачибаши» постоянно, мне неспокойно

Доигровщица сборной России и турецкого «Экзачибаши» Татьяна Кошелева призналась, что из-за отсутствия гарантированного места в основном составе команды чувствует себя не очень спокойно, и рассказала о ближайших планах.

«Ну, неспокойно – точно. Я ведь спортсмен, у меня есть амбиции, желания. Но к решениям тренера я всегда отношусь профессионально и в любом случае стараюсь давать девчонкам только положительную энергию. Моё желание выходить на площадку не должно сказываться на настроении команды. Сама я вопросов тренеру не задаю. Привыкла доказывать всё на площадке, а не в беседах.

Жалею ли о решении уехать в Турцию? Я вообще не привыкла о чём-то жалеть. В этом плане тоже поступила как нужно. Но в Стамбуле у меня всё иначе – другая система, другая жизнь, другое видение у тренера. И самое главное – не потерять себя. Есть и непростые моменты. Например, играть мне действительно хочется постоянно. Конкретики по поводу будущего у меня пока нет. Предложения, слава богу, имеются, но больше я пока ничего сказать не могу», — цитирует Кошелеву «Спорт-экспресс».