Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
ЧМ по хоккею 2017
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Лёгкая атлетика Лыжный спорт Пляжный футбол
Гандбол Конный спорт Парусный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Фитнес Бег Город
Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Кошелева: из-за того что не играю в «Экзачибаши» постоянно, мне неспокойно

26 апреля 2017, среда. 13:01. Волейбол

Доигровщица сборной России и турецкого «Экзачибаши» Татьяна Кошелева призналась, что из-за отсутствия гарантированного места в основном составе команды чувствует себя не очень спокойно, и рассказала о ближайших планах.

«Ну, неспокойно – точно. Я ведь спортсмен, у меня есть амбиции, желания. Но к решениям тренера я всегда отношусь профессионально и в любом случае стараюсь давать девчонкам только положительную энергию. Моё желание выходить на площадку не должно сказываться на настроении команды. Сама я вопросов тренеру не задаю. Привыкла доказывать всё на площадке, а не в беседах.

Жалею ли о решении уехать в Турцию? Я вообще не привыкла о чём-то жалеть. В этом плане тоже поступила как нужно. Но в Стамбуле у меня всё иначе – другая система, другая жизнь, другое видение у тренера. И самое главное – не потерять себя. Есть и непростые моменты. Например, играть мне действительно хочется постоянно. Конкретики по поводу будущего у меня пока нет. Предложения, слава богу, имеются, но больше я пока ничего сказать не могу», — цитирует Кошелеву «Спорт-экспресс».

Источник: Спорт-экспресс Сообщить об ошибке
Теги
Татьяна Кошелева
Новости. Волейбол
26 апреля 2017, среда
13:01 Кошелева: из-за того что не играю в «Экзачибаши» постоянно, мне неспокойно
12:13 Гардини: сборная России U19 хорошо подавала и идеально играла на блоке
11:16 Барбьеро: сборная России U19 показала профессиональный волейбол высокого уровня
10:09 Антонов: для победы над итальянцами нам нужно было играть агрессивно
09:35 Ноздрин: сборная России на чемпионате Европы U19 сражается за медаль
25 апреля 2017, вторник
23:38 Перетятько: для меня это большая мечта — выиграть медаль чемпионата России
22:50 Кошкин: безумно счастлив за девчонок из «Енисея», они проделали огромный путь
22:00 Минспорт РФ поможет построить волейбольный дворец в Ярославле
20:15 Кошелева: приеду в сборную России на квалификацию ЧМ-2018
18:59 Шевченко: уверен, что «Енисей» достойно представит Россию в ЛЧ
17:21 «Енисей» завоевал бронзовые медали ЧР по волейболу среди женщин
17:03 Лосано стал первым иностранцем на посту главного тренера мужской сборной Китая
15:11 «Конельяно» получил «уайлд-кард» от организаторов клубного ЧМ среди женщин
13:46 Источник: Кошелева может перейти в итальянский «Конельяно»
13:27 Лихошерстов: сделаю всё возможное, чтобы закрепиться в сборной России
11:40 Плачи: «Зенит» — лучшая команда в мире, но один матч у них выиграть можно
10:19 Тетюхин получил премию BF «Человек Года» в номинации «Легенда спорта»
00:33 Карполь: обе команды играли хорошо, но с кем-то больше была удача
24 апреля 2017, понедельник
23:40 Сборная России одержала третью победу на ЧЕ U19 по волейболу, обыграв Италию
22:28 Кошкин: в четвёртом матче победит тот, у кого осталось больше сил
21:25 Гвидетти: я горжусь игроками «Вакифбанка»
20:08 Панченко: нападение «Динамо» не справлялось с нагрузкой в «Финале четырёх» ЛЧ
19:03 Кротков: кто будет в лучшей форме, тот и будет достоин сыграть за сборную
17:35 «Енисей» вышел вперёд в серии за бронзу ЧР с «Уралочкой-НТМК»
15:54 Щербань: московскому «Динамо» не хватило эмоций в матче с «Экзачибаши» в ЛЧ
14:55 Панченко: «Динамо» бездарно выступило в «Финале четырёх» Лиги чемпионов
13:46 Вербов: в полуфинале Лиги чемпионов с «Берлином» за «Зенит» одно имя не сыграет
12:49 Брянский: в межсезонье «НОВА» будет укрепляться новыми игроками
11:25 Гребенников: стресс действует на «Урал» очень сильно
11:09 Плачи: теперь у «ФАКЕЛА» будет больше времени на подготовку к «Финалу шести»
09:53 Чередник: несчастье в «Енисее» воодушевило команду и заставило собраться
09:47 Косарев: многочисленные перелёты сказываются на состоянии игроков «Белогорья»
01:00 Константинов: основная цель — попасть в «Финал шести» — выполнена
00:30 Хабибуллин: победит тот, у кого окажется более стойкий характер
23 апреля 2017, воскресенье
23:38 Саммелвуо: «Газпром-Югра» отлично играет дома, как и должно быть
23:12 Ветрова: считаю, что «Динамо» не хватило усердия на тренировках
22:28 Гончарова: жалко, что «Динамо» попало в финал ЛЧ и не смогло даже побороться
21:13 «Вакифбанк» в третий раз выиграл волейбольную Лигу чемпионов
20:22 Жбанков: в матче с «Кузбассом» паритет во всём – в эйсах и на блоке
19:25 Сборная России одержала вторую победу на ЧЕ U19 по волейболу
18:39 Московское «Динамо» уступило «Экзачибаши» в матче за бронзу ЛЧ
18:13 «Локомотив» и «ФАКЕЛ» вышли в «Финал шести» чемпионата России по волейболу
18:06 «Газпром-Югра» сравнял счёт в серии плей-офф ЧР по волейболу с «Кузбассом»
15:33 «Белогорье» вновь победило «Енисей» и вышло в «Финал шести» мужской Суперлиги
14:24 Маццанти: в матче с московским «Динамо» все волейболистки показывали максимум
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Как сыграет казанский «Зенит» в «Финале четырёх» Лиги чемпионов?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+