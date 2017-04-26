Василева: надеюсь, «Динамо-Казань» завоюет золотые медали дома

Болгарская доигровщица казанского «Динамо» Элица Василева поделилась ожиданиями от третьей и четвёртой игр финала плей-офф женской Суперлиги с одноклубницами из Москвы, которые состоятся 28-29 апреля. После двух игр в Москве счёт ничейный — 1-1. Две следующие встречи пройдут в Казани.

«Думаю, домашние игры – это всегда преимущество. Надеюсь, что мы справимся со своей работой и завоюем золотые медали в Казани. Думаю, наши болельщики это полностью заслужили. Мы со всей командой хотим, чтобы они гордились нами и поддерживали нас, как и прежде. Нашим зрителям мы обещаем две классные игры и высокий уровень волейбола. Это будет настоящий финал. В прошлом сезоне был другой регламент чемпионата, поэтому болельщики соскучились по классическому розыгрышу плей-офф.

Что касается поражения с сухим счётом во второй московской игре, то последние две недели у нас было много ответственных матчей, которые отняли у нас много физических и эмоциональных сил. Я очень довольна, что мы выиграли первую игру в Москве, а во второй встрече мы собрались и показали хороший волейбол. По ходу игры разница была в одно-два очка, и нам не хватило чуть-чуть для победы. Надеюсь, мы выправим ситуацию», – цитирует Василеву «Татар-информ».