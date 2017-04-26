«Газпром-Югра» вышел в «Финал шести» мужской Суперлиги

«Газпром-Югра» стал последним участником «Финала шести» мужской Суперлиги. В третьем матче серии плей-офф до двух побед сургутский коллектив на выезде обыграл кемеровский «Кузбасс» со счётом 3:0 (25:21, 25:12, 25:21).
Чемпионат России. Суперлига. Плей-офф. Третий матч
«Кузбасс» (Кемерово) — «Газпром-Югра» (Сургут) — 0:3 (21:25, 12:25, 21:25)
Счёт в серии: 1-2.
В «Финале шести», который пройдёт в Москве 5-11 мая, сыграют «Зенит» (Казань), «Динамо» (Москва), «Локомотив» (Новосибирск), «Белогорье» (Белгород), «ФАКЕЛ» (Новый Уренгой) и «Газпром-Югра» (Сургут).