«Войводина» впервые за 10 лет выиграла мужской чемпионат Сербии

«Войводина» в пятом матче финальной серии плей-офф мужского чемпионата Сербии на своей площадке в пяти партиях оказалась сильнее «Црвены Звезды».

Таким образом, команда из Нови-Сада завоевала чемпионский титул впервые с сезона-2006/07, а клуб из Белграда прервал победную серию в чемпионате Сербии, начавшуюся в 2012 году и насчитывавшую пять побед в соревнованиях кряду.

Мужчины. Чемпионат Сербии

Плей-офф. Финал. Пятый матч

«Войводина» — «Црвена Звезда» - 3:2 (19:25, 25:23, 21:25, 25:19, 15:9)

Счёт в серии: 3-2.