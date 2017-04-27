Томаноши: сборная России — блестящая команда, мы принимаем это поражение

Тренер сборной Венгрии U19 Тибор Томаноши прокомментировал поражение от команды России в четвёртом туре группового этапа чемпионата Европы со счётом 0:3 (14:25, 21:25, 22:25).

«В первом сете команда играла очень неуверенно. Во второй партии мы стали действовать с меньшим напряжением и смогли прибавить. Третий сет был лучшим для нас в этом матче. Постепенно мы играли всё сильнее. Мы проиграли блестящей команде и принимаем это поражение», — цитирует Томаноши официальный сайт Европейской конфедерации волейбола.