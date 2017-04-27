Жбанков: сначала никак не могли приноровиться к игре Полетаева

Старший тренер «Газпрома-Югра» Руслан Жбанков сообщил, что его подопечные были готовы к выходу на площадку диагонального кемеровского «Кузбасса» Виктора Полетаева в решающем матче плей-офф Суперлиги. Сургутская команда на выезде одержала победу со счётом 3:0 (25:21, 25:12, 25:21) и вышла в «Финал шести».

«Готовы ли были к выходу Полетаева? В какой-то момент да, были готовы к тому, что он может войти в игру. Вопрос был только в том, когда он это сделает: в начале, конце матча или середине. Сначала никак не могли к нему приноровиться, но потом это у нас как-то получилось», — цитирует Жбанкова официальный сайт ВФВ.