Ботин: наверное, «Динамо-ЛО» пока не завоевало всеобщую любовь

Капитан «Динамо-ЛО» Антон Ботин подвёл итоги выступления команды в дебютном сезоне в Суперлиге и рассказал о предстоящих планах. В регулярном чемпионате коллектив из Ленинградской области занял 12-е место.

«Для нас было много нового в плане смены лиги, смены обстановки. Спасибо прессе за повышенное внимание к нам по сравнению с прошлыми сезонами, спасибо болельщикам. Санкт-Петербург – волейбольный город, где понимают, любят и разбираются в игре. Наверное, хотелось бы более громкой поддержки – несмотря на то, что людей на наши матчи здесь ходит больше, наверное, мы пока не завоевали свою публику и всеобщую любовь. Будем исправлять эту ситуацию. Спасибо партнёрам по команде и тренерскому штабу, будем работать дальше», — цитирует Ботина официальный сайт клуба.