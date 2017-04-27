«Экзачибаши» опроверг информацию об уходе Бошкович

Турецкий клуб «Экзачибаши» опроверг информацию об уходе диагональной Тияны Бошкович в итальянскую «Модену» на правах аренды, которая появилась недавно в СМИ, сообщает World of Volley.

Как утверждает источник в клубе, «Экзачибаши» не намерен отдавать своё главное сокровище кому-то ещё, поскольку она является самым продуктивным игроком и главной атакующей силой команды. Поэтому в клубе хотят сохранить её в команде оставшиеся два года по контракту, а возможно, и продлить с ней соглашение.

Бошкович подписала с «Экзачибаши» четырёхлетний контракт 21 мая 2015 года.