Сборная России сыграет с чехами в полуфинале чемпионата Европы U19

В Венгрии и Словакии завершился групповой этап чемпионата Европы среди игроков не старше 19 лет. Сборная России, досрочно победившая в группе I, в полуфинале соревнований сыграет с командой Чехии, а вторую путёвку в финал разыграют сборные Италии и Турции. Полуфиналы пройдут в Дьёре (Венгрия) в субботу, 29 апреля.

Напомним, что сборная России выиграла все пять матчей на групповой стадии соревновании, последовательно победив команды Польши, Бельгии, Италии, Венгрии и Болгарии. Подопечные Андрея Ноздрина в пяти встречах проиграли две партии.