Зиничев: сейчас все мысли «Динамо-Москва» не о клубном ЧМ, а о финале с Казанью

Генеральный директор московского «Динамо» Владимир Зиничев прокомментировал информацию о предоставлении клубу «уайлд-кард» на клубный чемпионат мира, который пройдёт в Кобе с 9 по 14 мая.

«Для нас это первый возможный опыт такого турнира. У руководства клуба есть устойчивое понимание того факта, что достойно ехать на чемпионат мира должны минимум чемпионы страны. Это наше устойчивое понимание и мнение. Все остальные варианты делают эту схему недостаточно разумной.

Наверное, подробнее уже что-то сказать и рассказать можно будет в ходе подготовки. Времени остаётся очень немного, но много организационных вопросов: визы, билеты и так далее – сложности определённые есть. Но сейчас наши мысли не так далеко, а гораздо ближе – мы все думаем о финале в Казани», — цитирует Зиничева «Р-Спорт».